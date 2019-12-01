"За нами не заржавеет". Лавров о возобновлении отношений России и Украины

Встреча президентов России и Украины пройдет на полях другого мероприятия, и бессмысленно гадать, насколько она будет масштабной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Будет встреча нормандского формата, четыре лидера там будут вместе в одно и то же время. Есть возможность поговорить президенту Путину и президенту Зеленскому", — отметил Лавров, добавив, что встреча "не будет формальной".

Министр подчеркнул, что контакт будет полезен, поскольку Москва хочет понять, как после неоднозначных и противоречивых фраз из офиса Зеленского сам лидер Украины видит "движение к выполнению минских договоренностей".

Что касается разговора о двусторонних отношениях, "здесь зависит все не от нас", подчеркнул Лавров.

"Двусторонние отношения сокращали, прерывали транспортное сообщение не мы, и если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, я думаю, за нами не заржавеет", — добавил он.