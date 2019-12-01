Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского

Формат встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита нормандской четверки зависит от того, как будет выстроен график работы лидеров, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой четверки", — сказал Ушаков.

Президенты России и Украины "даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа", сообщил Ушаков, уточнив, что "все зависит от того, как будет складываться ситуация там".

Саммит в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Помимо Путина и Зеленского во встрече примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.