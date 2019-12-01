Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате. Ранее главы государств общались "весьма и весьма неплохо" по телефону, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Есть вопросы, которые требуют решения до нового года, до 1 января, а именно газовые дела. Есть о чем поговорить", — отметил Песков.

Встреча, по его словам, будет ознакомительной, "потому что личное общение отличается от телефонного разговора".

"Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки", — подчеркнул Песков.

"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встрече", — добавил он, уточнив, что обсуждение встречи носит рабочий характер, и в ней заинтересованы обе стороны.