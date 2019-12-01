Взятка для замглавы свердловского СУ СКР: посредник признал вину

Адвокат адвокатской палаты Владимирской области Владислав Вострецов признал вину: свое посредничество в получении взятки первым замруководителя СУ СК РФ по Свердловской области Михаилом Бусылко.

Он раскаивается и готов сотрудничать со следствием, сообщил адвокат Юрий Еланцев.

Бусылко и Вострецова задержали 30 ноября, в отношении первого было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, второго – по статье о посредничестве во взяточничестве.

По словам Еланцева, взятку до 2 миллионов рублей Бусылко давали за отмену постановления о прекращении уголовного дела.

Вострецов ранее возглавлял следственный отдел в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Потом работал адвокатом, адвокатский статус получил во Владимирской области, но работал в Екатеринбурге, передает ТАСС.