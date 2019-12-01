Полицейские Санкт-Петербурга задержали около 200 болельщиков "Спартака"

В преддверии матча 18-го тура российской премьер-лиги "Зенит" – "Спартак" полиция Санкт-Петербурга задержала около 200 болельщиков московской команды.

В ночь на 1 декабря, полицейские проводили рейды по барам, где задерживали и доставляли в отделение людей с московской пропиской. Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуаций, задержанным вменяется мелкое хулиганство.

Напомним, после 17 матчей чемпионата России "Зенит" с 39 очками лидирует в турнирной таблице, а "Спартак" расположился на седьмой строчке, имея в активе 22 очка. Матч "Зенит" – "Спартак" состоится в воскресенье и начнется в 19:00 по московскому времени.