Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство

РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии. Как рассказал "Интерфаксу" в воскресенье командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин, это первая станция такого типа. По словам генерал-лейтенанта, Воздушно-космические силы отныне в режиме реального времени будут следить за техникой противника на западном и южном направлениях.

"Контейнер" способен засекать взлет палубной и тактической авиации, пуски крылатых или гиперзвуковых ракет в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей на расстоянии от нескольких сотен до 2 тысяч километров до госграницы.

Ранее ВКС России подобной разведывательной информации не получали, а значит, в будущем эффективность предупреждения о начале воздушного нападения вырастет.

Повышенная дальность обнаружения РЛС "Контейнер" достигается за счет улавливания радиосигнала, отраженного от ионосферы.