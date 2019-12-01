Норвежская лыжница Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км, Непряева – 18-я

В рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке состоялась гонка преследования на 10 километров свободным стилем у женщин. По итогам гонки весь подиум заняли норвежки.

Первенствовала Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 25 минут 48 секунд. Второй стала Хейди Венг (+ 1:11.3), а замкнула тройку лидеров Астрид Якобсен (+1:13.3).

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева (+2:39.6), которая финишировала 18-й. Яна Кирпиченко – 31-я, Лидия Дуркина – 38-я, Алиса Жамбалова – 40-я, Екатерина Смирнова – 42-я, Диана Головань – 44-я, Ольга Царева – 47-я, а Анна Жеребятова – 48-я.