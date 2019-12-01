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1 декабря 201914:12

Михаила Бусылко отправили под домашний арест

фото: Следственное управление СК РФ по Свердловской области

Высокопоставленный сотрудник Следственного комитета по Свердловской области отправлен под домашний арест. Первый заместитель руководителя следственного управления Свердловского Следкома Михаил Бусылко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Речь о 18 миллионах рублей, которые, по версии следствия, Бусылко передал адвокат одного из подследственных. За эту сумму Бусылко обещал прекратить расследование.

Ранее против сотрудника Следкома было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Адвокат Владислав Вострецов, передававший деньги, обвиняется в посредничестве при взяточничестве.

Следствие ходатайствовало о заключении Бусылко под стражу на время расследования. Однако суд оставил эту просьбу без удовлетворения, избрав в качестве меры пресечения домашний арест, который продлится до конца января 2020 года.

 

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