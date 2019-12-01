Трагедия в Забайкалье: Медведев дал поручения и выразил соболезнования

Российский премьер Дмитрий Медведев по телефону поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять все меры для оказания помощи пострадавшим и родным погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье. И выразил соболезнования близким и родным погибших.

Чудовищная авария унесла жизни 19 человек, в их числе двое детей. 41 человек пострадал, у 18 состояние средней тяжести, один находится в реанимации. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, автобус Kia Grandbird, в салоне которого находились 43 пассажира, вылетел с трассы из-за лопнувшего колеса, перевернулся и рухнул с моста в реку Куэнга. Автобус выполнял регулярный рейс по маршруту Сретенск — Чита.