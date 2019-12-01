У стран ЕС нет однозначной позиции по России

"Очень спорным вопросом" назвал требуемую общую позицию Европейского Союза в отношении России новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его первое после вступления в должность интервью международным СМИ публикует испанская El Pais.

По словам Борреля, некоторым странам очень не хочется приниматься за нормализацию отношений с Россией, тогда как другие, напротив, хотели бы этого. Действующие в отношении России санкции ЕС сами по себе не составляют политику, говорит он.

"И то же самое могу сказать по поводу ситуации в Венесуэле, которой я хотел бы придать импульс. Но необходимо согласие. Мы это обсудим", — сказал Боррель.

На вопрос о его согласии с тем, что коллективная оборона стран Европы — задача НАТО, а не ЕС, Боррель отметил: для многих из членов Евросоюза НАТО — основа территориальной обороны, и альтернативы этому в краткосрочном аспекте не существует по финансовым и оперативным соображениям. Вместе с тем, говорит он, есть много проблем, связанных с обороной и безопасностью, с которыми европейцы должны быть в состоянии справляться сами.

Речь, например, о таком явлении, как кибератаки, которые не подпадают под классическое определение военного нападения. По словам чиновника, за время нахождения на посту еврокомиссара он хотел бы изменить то, как ЕС справляется с проблемами, не подпадающими под сферу действия статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне.

По мнению Борреля, президенты Трамп, Путин, Эрдоган и другие лидеры своими действиями могут, наконец, заставить европейцев реагировать. Канцлер Германии Ангела Меркель, напомнил еврокомиссар, "уже сказала, что мы должны взять нашу судьбу в свои руки".