В Дагестане лихач снес инспектора ГИБДД и скрылся с места аварии. Видео

Камера наблюдения, установленная на федеральной трассе "Кавказ" запечатлела момент наезда на сотрудника ГИБДД, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 1 декабря.

Водитель автомобиля Mercedes снес правоохранителя и уехал с места аварии. Пострадавший сотрудник получил закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и бьыл госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, стражам порядка удалось оперативно установить местонахождение владельца машины. После его задержания в Кизилюрте, 24-летний автомобилист пояснил, что в момент ДТП за рулем находился его 23-летний товарищ.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.