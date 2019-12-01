Лыжник Большунов стал пятым в гонке преследования на 15 км, Устюгов – 10-й

В рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке состоялась гонка преследования на 15 километров свободным стилем у мужчин. Первенствовал норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо, преодолевший дистанцию за 35 минут 29,7 секунды.

Вторым стал еще один норвежец Эмиль Иверсен (+1,8), а замкнул тройку лидеров финн Ийво Нисканен (+11.1).

Лучшим среди россиян стал Александр Большунов, который финишировал пятым. Сергей Устюгов – 10-й, Андрей Ларьков – 11-й, Иван Якимушкин – 18-й, Артем Мальцев – 20-й, Илья Порошкин – 21-й, а Андрей Мельниченко – 22-й.