Угроза наводнений: в Варе и Приморских Альпах объявлен красный уровень опасности

Красный уровень погодной опасности объявлен на юго-востоке Франции. Причина — ливневые дожди. Специалисты национальной метеорологической службы прогнозируют, что сегодня и завтра на территории департаментов Вар и Приморские Альпы местами выпадет от 60 до 100 мм осадков. Еще в трех департаментах — Альпы Верхнего Прованса, Воклюз и Дром — объявлен оранжевый уровень опасности.

Метеорологи призывают жителей и туристов по возможности оставаться дома, не пытаться передвигаться по уже затопленным зонам, принять меры по защите жилья от наводнения, запастись питьевой водой и провинатом.

В ноябре непогода обрушилась на Лазурный берег Франции, из-за наводнения погибли четыре человека, двое из которых утонули в собственном автомобиле. Более 1,3 тысячи домов остались без света, движение поездов было парализовано.