Увеличение страховой суммы вкладов поддержано кабмином

Законопроект о повышении страховой суммы банковских вкладов с 1,4 до 10 миллионов рублей получил положительное заключение правительства. Также было одобрено расширение перечня юридических лиц, могущих претендовать на возмещение вкладов.

В документе отмечается, что необходимо предварительно просчитать достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и размер ставки страховых взносов со стороны банков.

Перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, претендующих на возмещение вкладов, предполагается уточнить с учетом действующего Гражданского кодекса, передает "Интерфакс".

Единственное, кабмин настаивает на более детальной проработке законопроекта. В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его опубликования.