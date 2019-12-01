Названа причина смерти Мариса Янсенса, а также дата и место прощания

Прощание с дирижером Марисом Янсонсом, скончавшимся накануне, пройдет 5 декабря Большом зале филармонии Санкт-Петербурга. В соболезновании, опубликованном на сайте филармонии, говорится, что Янсонс был не только бесконечно уважаемым коллегой, но и крупнейшим дирижером современности. И город, и филармония всегда были важной частью жизни Мариса Янсонса, а время работы в ней этого дирижера "стало неотъемлемой и важной частью ее истории". Янсонс руководил симфоническим оркестром филармонии, преподавал в консерватории и воспитал целую плеяду талантливых музыкантов.

Дирижер скончался в Санкт-Петербурге в результате сердечной недостаточности на 77-м году жизни. Соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он назвал Янсонса выдающимся дирижером и блестящим интерпретатором, прославившим искусство северной столицы во всем мире.

Дирижер и педагог Владимир Федосеев назвал кончину дирижера "огромной личной потерей". По словам маэстро, Янсонса "жил во имя музыки" и был человеком необыкновенной доброты и открытого сердца.

Пианист Денис Мацуев вспоминает Янсонса как одного из самых "гениальных и добрых людей на свете". Сегодня Мацуев вместе с Янсонсом должен был принимать участие в концерте в Венской филармонии. Пианист вместе с оркестром приняли решение, что откроют выступление его не концертом Чайковского, как планировалось, а любимым произведением маэстро — этюдом-картиной Рахманинова ля-минор "Море и чайки".

Обладатель премии Грэмми-2005 Марис Янсонс родился в 1943 году в оккупированной фашистами Риге. Мать Янсонса — оперная певица Ираида Янсонс родила его в укрытии, в котором скрывалась, будучи еврейкой. Все родственники Янсонса по материнской линии погибли в Холокосте.

В детстве обучался у отца игре на скрипке. Затем окончил Ленинградскую государственную консерваторию в классы фортепиано и дирижирования Николая Рабиновича. С 1979 года занимал место музыкального руководителя оркестра Филармонии Осло, сотрудничал с оркестром Концертгебау, Берлинским филармоническим оркестром, симфоническим оркестром Баварского радио, Чикагским, Кливлендским и Питтсбургским симфоническими оркестрами. С 1992 работал в Латвии, являясь руководителем Латвийского национального оркестра. С 1994 сотрудничал с Венским филармоническим оркестром. Дирижировал Новогодними концертами в 2006, 2012, 2016. В 2004—2016 являлся главным дирижером нидерландского Концертгебау.

Репертуар Янсонса очень широк, основу его составляют сочинения композиторов XIX и начала XX века — Берлиоза, Малера, Сибелиуса, Рахманинова.