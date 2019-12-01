Джонсон сообщил о выходе по УДО 74 причастных к терроризму

Британский премьер Борис Джонсон заверил своих сограждан, что они находятся в безопасности. Освобожденные по УДО 74 преступника (все они были осуждены по статьям, связанным с терроризмом) находятся под пристальным наблюдением правоохранительных органов.

Так Джонсон прокомментировал ситуацию с условно-досрочным освобождение Усмана Хана, совершившего в пятницу теракт на Лондонском мосту. По его словам, 28-летний Хан, отсидевший только 8 лет из положенных 16, не проходил комиссию по условно-досрочному освобождению, а был выпущен автоматически из-за лейбористских законов в 2005 и 2008 годах, позволяющих освобождать до 90% заключенных, отбывших половину срока.

Лидер Консервативной партии пообещал ввести более строгие наказания за насильственные и сексуальные преступления, а также терроризм. Освобождение Хана Джонсон посчитал неприемлемым.

Перед выборами в британский парламент 12 декабря оппозиционные партии схлестнулись, перекладывая вину за освобождение террориста друг на друга. Консервативная партия ссылается на законы, принятые лейбористами, те указывают на ошибки в работе пенитенциарной системы консерваторов, которые находятся у власти последние 9 лет, передает ТАСС.

29 ноября Усман Хан, осужденный за намерение взорвать Лондонскую фондовую биржу, напал с ножом на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев. Два человека погибли, трое пострадали. Террориста с муляжом взрывчатке на поясе задержали прохожие. При попытке сопротивления Хан был ликвидирован полицией.