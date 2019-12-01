Экс-форвард сборной России Павлюченко дебютировал за любительскую команду

Бывший нападающий сборной России, московского "Спартака", а также лондонского "Тоттенхэма" Роман Павлюченко дебютировал за московский футбольный клуб ЦДКА, выступающий в Северной лиге ЛФЛ.

Павлюченко вышел на поле в матче с "Хайтэком". Как сообщает "Чемпионат.com", вместе с 37-летним нападающим за ЦДКА выступают такие именитые футболисты, как Евгений Алдонин, Андрей Каряка, Динияр Билялетдинов и Егор Титов.

Напомним, на счету Романа 51 матч, 21 гол и шесть результативных передач за сборную России, в составе которой он стал бронзовым призером чемпионата Европы. Последним клубом в профессиональной карьере Павлюченко был московский "Арарат".