Столичное дерби. "Локомотив" и "Динамо" объявили стартовые составы

В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо". Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящую игру.

"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук, Куликов, Крыховяк, Смолов.

Запасные: Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Жемалетдинов, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев, Мухин, Эдер.

Сегодня немало сюрпризов в нашем стартовом составе на #ЛокоДинамо 😶



Отсутствующие игроки основы, получившие микроповреждения, вернутся в общую группу в ближайшие дни 🙏#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/p9t0DukEE2 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 1, 2019

"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш, Кардозу, Нойштедтер, Игбун, Филипп.

Запасные: Сангаре, Шунич, Евгеньев, Калинин, Соснин, Каборе, Грулёв, Панченко, Обольский, Шейдаев, Н'Жи.

Напомним, матч состоится в воскресенье, 1 декабря, пройдет на поле "РЖД-Арены" в Москве и начнется в 16:30 по местному времени. Железнодорожники с 34 очками занимают второе место в турнирной таблице, а "бело-голубые" расположились на восьмой строчке, имея в активе 21 очко.