Пассажирский автобус, объятый пламенем, сняли на видео в Петербурге

В воскресенье, 1 декабря, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел инцидента с участием пассажирского автобуса.

По предварительным данным, в ходе движения у маршрутного транспортного средства произошло возгорание в моторном отсеке. Пламя быстро распространилось и вскоре машина оказалась в огне целиком.

Как сообщают местные СМИ, в момент ЧП в салоне находилось около пятидесяти человек, все пассажиры успела благополучно эвакуироваться, в результате инцидента никто не пострадал.