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1 декабря 201916:24

Москва и Минск обсудили интеграционные вопросы

Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил своего белорусского коллегу Сергея Румаса с 50-летием, сообщается на сайте правительства РФ. В ходе телефонного разговора, состоявшегося с главой кабинета министров Белоруссии, были затронуты актуальные вопросы российско-белорусских отношений, а также взаимодействие в рамках Союзного государства.

Премьер-министры обеих стран договорились о совместной встрече 6 декабря текущего года.

Как сообщалось ранее, Белоруссия и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской — министр экономики Дмитрий Крутой.

В настоящее время Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. По состоянию на конец ноября стороны согласовали 21 из 31 "дорожной карты". При этом развязки по чувствительным для Белоруссии картам — по рынку газа и нефти — планируется представить президентам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дорожные карты по интеграции с Россией не будут подписаны без решения вопросов по углеводородам и открытию рынков.

В июле президент Лукашенко заявил, что Минск и Москва планируют подписать программу действий по углубленной интеграции 8 декабря.

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