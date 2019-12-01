В Новом Орлеане расстреляли одиннадцать человек

Неизвестный открыл огонь во Французском квартале Нового Орлеана, одиннадцать человек получили ранения.

Двое находятся в отделении интенсивной терапии, медики оценивают их состояние как критическое.

На месте происшествия задержали мужчину, его причастность к инциденту устанавливается.

Расследование продолжается, сообщает NBC.