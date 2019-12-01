Биатлон. Елисеев занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Швеции, Логинов – 4-й

В воскресенье, 1 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоялась спринтерская гонка на десять километров у мужчин.

Первенствовал по итогам гонки норвежец Йоханнес Бе, преодолевший дистанцию за 24 минуты 18,3 секунды. Его брат Тарьей (+19.0) стал вторым. Оба биатлониста допустили по одному промаху. А замкнул тройку лидеров россиянин Матвей Елисеев (+19.9), отработавший без промахов.

Еще один российский биатлонист Александр Логинов стал четвертым, Эдуард Латыпов – 25-м, Евгений Гараничев – 29-м, Никита Поршнев – 37-м, Антон Бабиков – 41-м, а Дмитрий Малышко – 58-м.