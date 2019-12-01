Генсек ООН обратился к человечеству

"Прекратить нашу войну с природой" призвал человечество генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Наука утверждает, что мы можем это сделать", — сказал он на пресс-конференции в Мадриде накануне открытия там 25-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).

"Мы сталкиваемся с растущим глобальным климатическим кризисом, — заявил Гутерриш. — Точка невозврата уже не на горизонте — она в поле нашего зрения и движется нам навстречу".

Нынешние действия международного сообщества и взятые им на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, по словам генсека ООН, "абсолютно недостаточны". Среди причин — недостаток политической воли для решения конкретных проблем, провоцирующих климатические изменения.

"Нужно просто прекратить рыть и бурить, и воспользоваться огромными возможностями, которые предлагают возобновляемые источники энергии и решения, основанные на природе", — говорит он.

Конференция COP25 пройдет в столице Испании со 2 по 13 декабря. Ожидается участие делегаций из примерно 200 государств. Первоначально планировалось провести конференцию в чилийском Сантьяго, но из-за массовых протестов в Чили мероприятие перенесли в Мадрид.