Гол Роналду спас "Ювентус" от первого поражения в сезоне

В матче 14-го тура итальянской серии А "Ювентус" на поле домашнего стадиона "Альянц" в Турине сыграл вничью с "Сассуоло" – 2:2. "Старая синьора" прервала победную серию из четырех матчей в чемпионате Италии.

У хозяев поля голами отметились Леонардо Бонуччи (20-я минута) и Криштиану Роналду (68, пенальти), а у гостей мячи забили Жереми Бога (22) и Франческо Капуто (47).

"Ювентус", не знающий поражений в серии А, с 36 очками лидирует в турнирной таблице, а "Сассуоло" расположился на 15-й строчке, имея в активе 13 очков. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 7 декабря на выезде сыграют с "Лацио", а "нероверди" на следующий день примут "Кальяри".