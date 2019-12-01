Израиль заинтересовался европейским сигналом Ирану

Иранские власти могут ввести новые репрессии под предлогом того, что правительства шести европейских стран — Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции — приняли решение присоединиться к системе расчетов с Ираном INSTEX в качестве акционеров, и теперь нужно еще больше усилить меры безопасности, считает израильское внешнеполитическое ведомство. И спрашивает: что за сигнал посылается иранскому народу? Ведь худшего времени найти невозможно, сотни невинных иранцев уже лежат в могилах. Было бы этичнее определить должностных лиц режима, ответственных за уничтожение ни в чем не повинных людей.

Меж тем, Лондон, Париж и Берлин такое решение приветствовали.

Базирующийся в Париже INSTEX функционирует как клиринговый центр, позволяющий Ирану продолжать продавать нефть и импортировать другие продукты или услуги.

INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) был создан Великобританией, Германией и Францией в январе 2019 года, когда Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий. Введение антииранских санкций означало бы доведение экспорта иранской нефти до нулевой отметки. Продолжающих сотрудничать с Ираном ждут те же самые санкции, передает "Интерфакс".