Матч чемпионата Франции "Монако" – "Пари Сен-Жермен" перенесен из-за непогоды

Матч 15-го тура чемпионата Франции "Монако" – "Пари Сен-Жермен", который должен был состояться в воскресенье, 1 декабря, перенесен на неопределенный срок из-за угрозы наводнения.

"Решение о переносе было принято на фоне того, что объявлен красный уровень опасности, который сопровождается обильными осадками и наводнениями. Комиссия по организации соревнований профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) объявит новую дату матча позднее", – сообщает пресс-служба "Монако".

"ПСЖ" с 33 очками лидирует в турнирной таблице, а "Монако" расположился на 14-й строчке, имея в активе 18 очков. Напомним, цвета монегаской защищает полузащитник сборной России Александр Головин.