Набор в украинскую армию: просто хватают и увозят

Призывников в украинскую армию набирают без повестки и каких либо объяснений. Скандальное видео снято в Херсоне — сотрудники местного военкомата просто хватают молодого человека и заталкивают его в машину. Действуют грубо.

В последнее время в Сети всё чаще появляются сообщения о подобных действиях со стороны военкомов, причём приходят они из самых разных городов Незалежной. Молодых людей хватают на улицах, на работе, дежурят у дома, где они живут, передает телеканал "Россия 24".