Корбин обвинил Джонсона в прислуживании Трампу

Великобритания должна проводить независимую внешнюю политику, прекратив "слепо прислуживать" США, заявил лидер партии лейбористов Джереми Корбин, выступая в британском Йорке.

Корбин призвал с целью обеспечения безопасности страны "хладнокровно принимать верные решения в сложных ситуациях". Порой даже действуя вразрез с общепринятым мнением. По мнению главного лейбориста страны, как раз сейчас настал тот момент, когда Великобритании необходимо перестать пользоваться протекцией со стороны Трампа и освободиться от "слепого прислуживания американской администрации". Сверяя свой внешнеполитический курс с американскими взглядами, Британия стала жертвой возросшей террористической угрозы, утверждает он.

Известный своими довольно левыми взглядами, Корбин еще раз раскритиковал своих предшественников, поддержавших вторжение в Афганистан, Ирак и Ливию. И предостерег от конфликта с Ираном. Лидер оппозиции сделал эти заявления после теракта на Лондонском мосту, когда освобожденный условно-досрочно террорист Усман Хан напал с ножами на участников конференции по вариантам адаптации бывших заключенных после отбывания наказания. Нападавший угрожал взорвать "пояс смертника" и был ликвидирован. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Корбин раскритиковал политику Бориса Джонсона и призвал его опубликовать парламентские доклады, в которых анализируются утверждения о том, что Россия якобы создает угрозу для британской демократии. Лидер лейбористов не исключил влияния российских олигархов и их капиталов на британскую политику (имея ввиду публикации о пожертвованиях со стороны девяти российских олигархов партии консерваторов). Джонсон ранее неоднократно отрицал наличие доказательств вмешательства Москвы в демократические процессы в королевстве.

Досрочные выборы в британский парламент состоятся 12 декабря. До этого 3 и 4 декабря в Лондоне пройдет саммит НАТО, на котором будет присутствовать президент США. В ходе визита в британскую столицу Трамп, ранее нелестно отзывавшийся о Корбине и лейбористах, встретится с Джонсоном. В свою очередь британский премьер планирует свести свое совместное появление на публике с Трампом к минимуму.