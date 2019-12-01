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ДТП с автобусом в Забайкалье 19 минут назад

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1 декабря 201918:20 Юлия Шустрая

Стало известно о нарушениях перевозчика, чей автобус с людьми упал в реку

Центральный аппарат Следственного комитета РФ займётся расследованием аварии в Забайкалье. Там с моста в реку рухнул рейсовый автобус. Погибли 19 человек. Еще 19 пострадали. 8 из них в тяжёлом состоянии.

Несколько каталок завозят в больницу города Шилка одну за другой. На них пострадавшие в автомобильной аварии. Пока их состояние оценивают как средней тяжести. 7 пострадавших только в этой больнице. Еще 8 человек в Нерченской ЦРБ, трое — в Сретенской. Все они попали в аварию под Читой. Водитель автобуса не справился с управлением, и машина упала в реку Куэнга — это примерно в 60 километрах от Сретенска. На место сразу выдвинулись сотрудники МЧС и ГИБДД.

На первых кадрах с места аварии видно, что под автобусом еще остаются люди. Всего в автобусе было 44 человека вместе с водителем. 19 погибли, еще 22 пострадали. Часть пассажиров оказалась заблокированной в автобусе, их пришлось вытаскивать спасателям, но менее, чем за 3 часа, все аварийно-спасательные работы были закончены, а пострадавшие находились в больницах.

Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в Забайкальском крае находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Состояние 18 пострадавших оценивается как средней тяжести, 1 - как тяжелое. В настоящий момент пациентам проводятся необходимые обследования. Амбулаторно помощь оказана 10 людям.

На месте ЧП работали 6 бригад скорой помощи, 2 вертолета Центра медицины катастроф. Эвакуация пострадавших в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется. Ведущие специалисты федеральных медучреждений готовы к проведению телемедицинских консультаций.

К своей работе уже приступили сотрудники Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование. Помимо этого, прокуратура Забайкальского края начала проверку и действий перевозчика и местных властей, отвечающих за безопасность на участке дороги.

По одной из предварительных версий, водитель потерял управление после того, как автобус пробил колесо. С перевозчиком, которому принадлежал автомобиль уже связались. По его словам, за рулем был опытный водитель, а автобус имел все необходимые документы, в том числе подтверждение о прохождении техосмотра, однако автоперевозчика проверяли в этом году трижды, и выявляли нарушения, связанные с отклонением от установленного маршрута и нарушением графика смены водителей.

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