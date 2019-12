Формула-1. Хэмилтон выиграл заключительную гонку сезона, Квят – 9-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки заключительного этапа Формулы-1 – Гран-при Абу-Даби. Для 34-летнего британца эта победа стала 11-й в сезоне и 84-й в карьере.

Вторым финишировал голландец из "Ред Булла" Макс Ферстаппен, а замкнул тройку лидеров пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят финишировал девятым, опередив партнера по команде Пьера Гасли на девять позиций.

RACE CLASSIFICATION



Confirmation of Lewis Hamilton's victory, ahead of Max Verstappen and Charles Leclerc



Valtteri Bottas finished in P4 after starting from the back of the grid#AbuDhabi2019 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/Ifg7yAiL2R