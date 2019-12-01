Нападение в Гааге устроил не террорист

Полиция Гааги заявила, что у подозреваемого в нападении с ножом на прохожих не было террористических мотивов, сообщает телеканал "Россия 24". Полиция уточняет, что этому нет никаких доказательств.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 29 ноября, 35-летний мужчина ранил ножом трех подростков на оживленной улице в центре голландского города. В результате этого инцидента были ранены трое подростков: две 15-летние девочки и 13-летний мальчик. Спустя сутки нападавшего удалось задержать. Пока известен его возраст и то, что у него нет определенного места жительства. Других подробностей о личности нападавшего не приводится.