Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Благодаря притоку капиталов в страны с формирующимися рынками, в том числе и Россию, позиции рубля укрепляются, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-1". И это несмотря на международные санкции.

Динамика рубля – одна из лучших на развивающихся рынках, он вырос примерно на 8,5% к долларом и почти на 11% к евро.

Набиуллина подчеркнула, что несмотря на положительную динамику рубля, Центробанк всегда просчитывает и рисковый сценарий.