Следком ищет свидетелей ДТП с 19 жертвами

Следователи обратились за помощью к возможным свидетелям аварии с рейсовым автобусом в Сретенском районе Забайкальского края. Там вылетел с трассы, перевернулся и рухнул с моста в реку Куэнга автобус Kia Granbird.

В автобусе находились водитель и 43 пассажира, он выполнял регулярный рейс по маршруту Сретенск — Чита. Погибли 19 человек, в том числе водитель. Столько же пострадавших госпитализированы.

Следователи просят всех очевидцев ДТП, а также всех автовладельцев, проезжавших в момент аварии на этом участке дороги и имеющих регистраторы в автомобилях, позвонить по телефону в Сретенске 8 (30246) 2-16-22 либо в Чите 8 (3022) 35-57-22. Каждый звонок может иметь важное значение для расследования уголовного дела, подчеркивают в региональном следственном управлении СК России. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю после аварии с автобусом открыло телефон горячей линии для информирования жителей и психологической помощи: психологи ведомства принимают звонки по номеру 8 (3022) 35-61-61.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек").

Тем временем и. о. вице-премьера Забайкальского края Андрей Гурулев сообщил ТАСС, что тела всех погибших доставлены в Сретенскую центральную районную больницу. По его словам, 16 из 19 погибших уже опознаны.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по телефону поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять все меры для оказания помощи пострадавшим и родным погибших в ДТП. Он также выразил соболезнования близким и родным погибших.

Соболезнования от имени Совета Европы в связи аварией под Сретенском выразила генеральный секретарь организации Мария Пейчинович-Бурич. Она также пожелала полного и скорейшего выздоровления пострадавшим, передает РИА Новости.

Также соболезнования родственникам погибших пассажиров автобусов выразили в МИД Азербайджана. Официальный представитель ведомства Лейла Абдуллаева пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.