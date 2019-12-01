Тема:

Фильм "Ржев"

Новости Общество

Все видео этой рубрики
1 декабря 201918:52 Дмитрий Кайстро

"Ржев": киноэпос о людях, на которых всегда стояла наша страна

mkrf.ru

Масштабную выставку "Память поколений", которая открылась в московском Манеже 4 ноября, уже посетили более 150 тысяч человек. Экспозиция, приурочена к 75-летию Победы над фашизмом, будет работать еще неделю, так что можно успеть.

На выставке представлена и модель будущего ржевского мемориала Советскому солдату. Монумент — 25-метровая фигура воина — возводится в Тверской области, на месте, где в годы Великой Отечественной войны шло одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной. За 14 месяцев там погиб 1 миллион триста тысяч защитников Родины.

Средства на памятник собирают всем миром. Уже собрано 280 миллионов рублей в качестве пожертвований. Нужно еще 370. Открытие мемориала запланировано на 2020 год.

А пока память героев увековечили в кинокартине "Ржев". В широкий прокат лента выходит 5 декабря. Однако предпремьерные показы фильма уже состоялись — во Ржеве и в Москве.

На премьеру фильма "Ржев", что проходила в Музее Победы на Поклонной горе, пригласили ветеранов и жителей районов , где разворачивалась Ржевская битва. Высокая цена, что страна заплатила в те тяжелейшие месяцы, не была напрасной. И в этом главное послание создателей картины. Подо Ржевом мы научились преодолевать страх. Подо Ржевом взошли ростки будущей Великой Победы.

"Мне кажется, что не нужно бояться рассказывать о страшных моментах. Да, мы погибли, но мы не струсили, не ушли. Это подвиг настоящий, это жертвы настоящие", — сказал режиссер фильма Игорь Копылов.

"Это — наша история, наш подвиг. Его нельзя забывать. Это коснулось каждой семьи. Мне кажется, что каждый человек, кто хочет вспомнить свою семью, своих прадедов, должен прийти", — отметил актер Дан Розин.

Фильм "Ржев" сняли по мотивом повести участника тех событий Вячеслава Кондратьева. В основе масштабной военной драмы — один день тяжелых боев за деревню Овсянниково.

Деревни Овсянниково, за которую так отчаянно дралась рота, давно не существует. После войны ее так и не восстановили. Место, где она находилась, сегодня вам покажет только очень опытный проводник.

Невыдуманная деревня стала собирательным образом всей ржевской земли. Таких деревень и штурмовавших их рот за 15 месяцев Ржевской битвы были сотни. После Победы вспомнили, однако, не всех. Через десятилетия масштабный киноэпос в каком-то смысле восполнил эту трагическую несправедливость.

"В канун 75-летия Победы, вспоминая обо Ржеве, каждый из нас воздает неоплаченный долг памяти почти перед миллионом солдат и офицеров, которые были убиты или ранены подо Ржевом", — заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Честная, жесткая, динамичная картина будто и не сыграна вовсе, а снята в ходе реального сражения. В самом средоточии боя, где нет случайных кадров, а каждый предмет беспощадно правдив. Солдатские самокрутки, развороченные взрывом воронки, заиндевелые блиндажи и полевые телефоны. Снег на кадрах — черный от дыма и красный от крови.

"Это же история наша, которую необходимо знать, чтобы при встрече не задавали вопросов", — подчеркнул актер Сергей Жарков.

"Настоящий фронтовой фильм. От души сделан. Его следует посмотреть каждому человеку", — уверен ветеран ВОВ Юрий Судаков.

Всю весну 1942 года части 30-й армии атаковали здесь немецкую оборону. Овсянниково, Паново, Усово — деревни десятки раз переходили из рук в руки. В одной из рот 132-й стрелковой бригады в смертельные атаки ходил и будущий писатель Вячеслав Кондратьев.

Город воинской славы Ржев, где каждый камень и каждый метр земли в самом буквальном смысле слова покрыты шрамами тех боев, стал первым в стране, жители которого еще до большой премьеры увидели картину. Это была и проверка, и дань памяти павшим и живым. И такой фильм мог быть снят лишь предельно искренне.

"Там нет спецэффектов, компьютерной графики. Там очень человеческие истории. И сама картина снята не для гламура", — сказал актер Иван Батарев.

"На таких людях, как показаны в этом фильме, всегда наша страна стояла. Наши дети должны помнить, что там было, но без идеализации войны, а то, какая была настоящая правда", — отметил актер Андрей Коровниченко.

Символично, что премьера картины совпала с работами по сборке верхней части скульптуры мемориала Советскому солдату в самом Ржеве. И фильм о защитниках ржевских рубежей тоже стал еще одним памятником героям, нашей общей благодарностью за их бессмертный подвиг. На широкие экраны захватывающая военная драма "Ржев" выйдет уже 5 декабря.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

18:24

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

16:52

Забайкальский губернатор навестил выживших в страшной аварии

15:45

ДТП с туристами в Тунисе: 22 погибших и 21 пострадавший

14:22

В Варе и Приморских Альпах объявлен красный уровень опасности

13:47

Михаила Бусылко отправили под домашний арест

13:32

Первый серийный фрегат проекта 22350 отстрелялся "Калибром"

12:43

Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стало известно о нарушениях перевозчика, чей автобус с людьми упал в реку

Стало известно о нарушениях перевозчика, чей автобус с людьми упал в реку

32 минуты назад
Посольство России прокомментировало гибель туристов в Тунисе

Посольство России прокомментировало гибель туристов в Тунисе

1 час назад
Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

17 минут назад
Генсек ООН обратился к человечеству

Генсек ООН обратился к человечеству

1 час назад
Набор в украинскую армию: просто хватают и увозят

Набор в украинскую армию: просто хватают и увозят

1 час назад
Опубликованы кадры с места уличной стрельбы в Новом Орлеане

Опубликованы кадры с места уличной стрельбы в Новом Орлеане

1 час назад
Москва и Минск обсудили интеграционные вопросы

Москва и Минск обсудили интеграционные вопросы

2 часа назад
"За нами не заржавеет". Лавров о возобновлении отношений России и Украины

"За нами не заржавеет". Лавров о возобновлении отношений России и Украины

5 часов назад
У Котюкова состоялся еще один непростой диалог с Путиным

У Котюкова состоялся еще один непростой диалог с Путиным

5 часов назад
Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство

Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство

5 часов назад
Названа причина смерти Мариса Янсенса, а также дата и место прощания

Названа причина смерти Мариса Янсенса, а также дата и место прощания

3 часа назад
Убийство журналистки вылилось в крупнейший на Мальте политический кризис

Убийство журналистки вылилось в крупнейший на Мальте политический кризис

3 часа назад
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

29.11.2019 19:40
Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

28.11.2019 13:32
Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

28.11.2019 11:26
Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

28.11.2019 10:04
Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

25.11.2019 08:25
Корбин обвинил Джонсона в прислуживании Трампу

Корбин обвинил Джонсона в прислуживании Трампу

8 минут назад
"Динамо" обыграло на выезде "Локомотив" благодаря дублю Филиппа

"Динамо" обыграло на выезде "Локомотив" благодаря дублю Филиппа

13 минут назад
Гварамия решил покинуть Грузию

Гварамия решил покинуть Грузию

35 минут назад
"Зенит" – "Спартак". Стали известны стартовые составы команд

"Зенит" – "Спартак". Стали известны стартовые составы команд

38 минут назад
Формула-1. Хэмилтон выиграл заключительную гонку сезона, Квят – 9-й

Формула-1. Хэмилтон выиграл заключительную гонку сезона, Квят – 9-й

48 минут назад
Le Monde заметила, что французы пьют больше россиян

Le Monde заметила, что французы пьют больше россиян

53 минуты назад
Украинский десантно-штурмовой "Кентавр": печаль, боль, разочарование

Украинский десантно-штурмовой "Кентавр": печаль, боль, разочарование

2 часа назад
Гол Роналду спас "Ювентус" от первого поражения в сезоне

Гол Роналду спас "Ювентус" от первого поражения в сезоне

2 часа назад
Джонсон сообщил о выходе по УДО 74 причастных к терроризму

Джонсон сообщил о выходе по УДО 74 причастных к терроризму

2 часа назад
Биатлон. Елисеев занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Швеции, Логинов – 4-й

Биатлон. Елисеев занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Швеции, Логинов – 4-й

2 часа назад
Пассажирский автобус, объятый пламенем, сняли на видео в Петербурге

Пассажирский автобус, объятый пламенем, сняли на видео в Петербурге

3 часа назад
Столичное дерби. "Локомотив" и "Динамо" объявили стартовые составы

Столичное дерби. "Локомотив" и "Динамо" объявили стартовые составы

3 часа назад
Одобрена отставка иракского премьера

Одобрена отставка иракского премьера

3 часа назад
Увеличение страховой суммы вкладов поддержано кабмином

Увеличение страховой суммы вкладов поддержано кабмином

3 часа назад
Экс-форвард сборной России Павлюченко дебютировал за любительскую команду

Экс-форвард сборной России Павлюченко дебютировал за любительскую команду

3 часа назад
Большие перемены: Московские диаметры осваивают и настраивают

Большие перемены: Московские диаметры осваивают и настраивают

3 часа назад
На почве ревности: перестрелка в баре в Черкесске попала на видео

На почве ревности: перестрелка в баре в Черкесске попала на видео

3 часа назад
Михаила Бусылко отправили под домашний арест

Михаила Бусылко отправили под домашний арест

4 часа назад
В Дагестане лихач снес инспектора ГИБДД и скрылся с места аварии. Видео

В Дагестане лихач снес инспектора ГИБДД и скрылся с места аварии. Видео

4 часа назад
Премьер Армении объяснил, зачем выложил в "Фейсбук" подписи лидеров ОДКБ

Премьер Армении объяснил, зачем выложил в "Фейсбук" подписи лидеров ОДКБ

5 часов назад
Погода менялась каждые 10 минут: пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке

Погода менялась каждые 10 минут: пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке

5 часов назад
Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

5 часов назад
Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского

Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского

5 часов назад
Приема нет: единственная инфекционка Новочеркасска осталась без врачей

Приема нет: единственная инфекционка Новочеркасска осталась без врачей

7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 30 ноября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 30 ноября 2019 года

9 часов назад
Xiaomi выпустила смарт-кровать с режимом невесомости

Xiaomi выпустила смарт-кровать с режимом невесомости

9 часов назад
Фотки из склепа: исследована единственная нетронутая императорская гробница Европы

Фотки из склепа: исследована единственная нетронутая императорская гробница Европы

10 часов назад
В России назвали самые "автомобильные" регионы

В России назвали самые "автомобильные" регионы

30.11.2019 17:43

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку