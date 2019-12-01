"Ржев": киноэпос о людях, на которых всегда стояла наша страна

Масштабную выставку "Память поколений", которая открылась в московском Манеже 4 ноября, уже посетили более 150 тысяч человек. Экспозиция, приурочена к 75-летию Победы над фашизмом, будет работать еще неделю, так что можно успеть.

На выставке представлена и модель будущего ржевского мемориала Советскому солдату. Монумент — 25-метровая фигура воина — возводится в Тверской области, на месте, где в годы Великой Отечественной войны шло одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной. За 14 месяцев там погиб 1 миллион триста тысяч защитников Родины.

Средства на памятник собирают всем миром. Уже собрано 280 миллионов рублей в качестве пожертвований. Нужно еще 370. Открытие мемориала запланировано на 2020 год.

А пока память героев увековечили в кинокартине "Ржев". В широкий прокат лента выходит 5 декабря. Однако предпремьерные показы фильма уже состоялись — во Ржеве и в Москве.

На премьеру фильма "Ржев", что проходила в Музее Победы на Поклонной горе, пригласили ветеранов и жителей районов , где разворачивалась Ржевская битва. Высокая цена, что страна заплатила в те тяжелейшие месяцы, не была напрасной. И в этом главное послание создателей картины. Подо Ржевом мы научились преодолевать страх. Подо Ржевом взошли ростки будущей Великой Победы.

"Мне кажется, что не нужно бояться рассказывать о страшных моментах. Да, мы погибли, но мы не струсили, не ушли. Это подвиг настоящий, это жертвы настоящие", — сказал режиссер фильма Игорь Копылов.

"Это — наша история, наш подвиг. Его нельзя забывать. Это коснулось каждой семьи. Мне кажется, что каждый человек, кто хочет вспомнить свою семью, своих прадедов, должен прийти", — отметил актер Дан Розин.

Фильм "Ржев" сняли по мотивом повести участника тех событий Вячеслава Кондратьева. В основе масштабной военной драмы — один день тяжелых боев за деревню Овсянниково.

Деревни Овсянниково, за которую так отчаянно дралась рота, давно не существует. После войны ее так и не восстановили. Место, где она находилась, сегодня вам покажет только очень опытный проводник.

Невыдуманная деревня стала собирательным образом всей ржевской земли. Таких деревень и штурмовавших их рот за 15 месяцев Ржевской битвы были сотни. После Победы вспомнили, однако, не всех. Через десятилетия масштабный киноэпос в каком-то смысле восполнил эту трагическую несправедливость.

"В канун 75-летия Победы, вспоминая обо Ржеве, каждый из нас воздает неоплаченный долг памяти почти перед миллионом солдат и офицеров, которые были убиты или ранены подо Ржевом", — заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Честная, жесткая, динамичная картина будто и не сыграна вовсе, а снята в ходе реального сражения. В самом средоточии боя, где нет случайных кадров, а каждый предмет беспощадно правдив. Солдатские самокрутки, развороченные взрывом воронки, заиндевелые блиндажи и полевые телефоны. Снег на кадрах — черный от дыма и красный от крови.

"Это же история наша, которую необходимо знать, чтобы при встрече не задавали вопросов", — подчеркнул актер Сергей Жарков.

"Настоящий фронтовой фильм. От души сделан. Его следует посмотреть каждому человеку", — уверен ветеран ВОВ Юрий Судаков.

Всю весну 1942 года части 30-й армии атаковали здесь немецкую оборону. Овсянниково, Паново, Усово — деревни десятки раз переходили из рук в руки. В одной из рот 132-й стрелковой бригады в смертельные атаки ходил и будущий писатель Вячеслав Кондратьев.

Город воинской славы Ржев, где каждый камень и каждый метр земли в самом буквальном смысле слова покрыты шрамами тех боев, стал первым в стране, жители которого еще до большой премьеры увидели картину. Это была и проверка, и дань памяти павшим и живым. И такой фильм мог быть снят лишь предельно искренне.

"Там нет спецэффектов, компьютерной графики. Там очень человеческие истории. И сама картина снята не для гламура", — сказал актер Иван Батарев.

"На таких людях, как показаны в этом фильме, всегда наша страна стояла. Наши дети должны помнить, что там было, но без идеализации войны, а то, какая была настоящая правда", — отметил актер Андрей Коровниченко.

Символично, что премьера картины совпала с работами по сборке верхней части скульптуры мемориала Советскому солдату в самом Ржеве. И фильм о защитниках ржевских рубежей тоже стал еще одним памятником героям, нашей общей благодарностью за их бессмертный подвиг. На широкие экраны захватывающая военная драма "Ржев" выйдет уже 5 декабря.