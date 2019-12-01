"Динамо" обыграло на выезде "Локомотив" благодаря дублю Филиппа

В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичное "Динамо" на поле "РЖД Арены" обыграло московский "Локомотив" со счетом 2:1. Для подопечных Кирилла Новикова эта победа стала третьей кряду.

У победителей встречи дубль оформил Максимилиан Филипп (23-я, 49-я минуты), а у хозяев поля единожды отличился Алексей Миранчук (38), реализовавший пенальти.

"Динамо" довело беспроигрышную серию в чемпионате России до шести матчей (четыре победы, две ничьи) и с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Локомотив", потерпевший второе поражение в последних пяти играх, расположился на второй строчке, имея в антикве 34 очка.

В следующем туре РПЛ железнодорожники в пятницу, 6 декабря, на выезде сыграют с тульским "Арсеналом", а "бело-голубые" в тот же день в Санкт-Петербурге встретятся с местным "Зенитом".