ДНР испытывает "Тритона"

В Донецкой народной республике испытали станцию радиоэлектронной борьбы, которая может нарушать работу систем сотовой связи. В Народной милиции ДНР пояснили, что станция РЭБ предназначена для создания и обнаружения помех.

Комплекс "Террикон — М2Н" способен подавлять радиопередачу БПА украинской армии: "Фантом", "Мэйвик", "People's Drone", "Лелека", "Фурия" и "Сокол"​​​.

Как рассказал РИА Новости представитель Народной милиции, скоро на вооружение будет принята станция помех "Тритон", которая сейчас находится на стадии испытаний. Автоматизированная станция будет "глушить" станции мобильной и спутниковой связи.