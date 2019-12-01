Live

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
1 декабря 201919:29 Руслан Слепцов

Тайные переговоры и офшоры: махинации принца Эндрю

Тайные переговоры и офшоры: махинации принца Эндрю

В Великобритании герцога Йоркского принца Эндрю обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. А еще — в финансовых преступлениях. Принц подозревается в том, что использовал свое положение, чтобы помочь своим бизнес-партнерам. Что может грозить члену королевской семьи?

Би-Би-Си анонсирует большое интервью с Вирджинией Джуфр, в девичестве Робертс. Одной из тех, кто заявляет, что у нее были сексуальные отношения с герцогом Йоркским принцем Эндрю — третьим ребенком королевы. Причем все началось, когда она была несовершеннолетней.

— Это правда было страшно. Он знает, что случилось, я знаю, что случилось, один из нас говорит правду! — говорит героиня в обнародованных отрывках интервью.

Целиком беседу с ней покажут в понедельник, так что пока пресса обсуждает другой аспект жизни скандально известного принца — финансовый. В современной Британии члены королевской семьи обычно не занимают высоких государственных постов, принц Эндрю не исключение, впрочем, время от времени он ездил за рубеж вместе с торговыми делегациями Соединенного королевства. Такие поездки он превратил в источник очень высоких и постоянных доходов, об этом сообщает "Мэйл он Санди". Издание опубликовало подборку документов, согласно которым принц действовал по одной и то же схеме: официально представлял интересы Лондона, а потом тайно договаривался о выгодных контрактах для своих бизнес-партнеров: Джонатана и Дэвида Роуландов. Деньги, вероятно, делили поровну и прятали в офшорах.

Известно, что помощники принца докладывали бизнесменам о ходе торговых переговоров между Китаем и Великобританией. Более того, когда Роуланды купили исландский банк, а тот разорился, принц попросил британское казначейство проконсультировать своих партнеров, чтобы те избежали убытков. По факту Роуланды и принц получили доступ ко всему государственному аппарату Британии и располагали им для собственного обогащения.

Вероятно, в Букингемском дворце заранее узнали об утечке: о том, что принц Эндрю больше не будет исполнять никаких государственных обязанностей, официально объявили еще в прошлую среду, 20 ноября. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намекнул на то, что проблемы возникнут и у тех членов королевской семьи, которые захотят пойти тем же путем, что и герцог Йоркский.

"Монархия — это королева. Современная монархия — это королева, и, на мой взгляд, она безупречна, но есть разница между монархией и королевской семьей, полагаю, все это понимают", — заявил глава кабинета министров.

Впрочем, пока для принца Эндрю никаких правовых последствий не наступило. Как и в тот раз, когда его обвинили в крайне близких отношениях с несовершеннолетней...

Сейчас

20:03

В Киеве застрелен маленький мальчик

18:24

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

16:52

Забайкальский губернатор навестил выживших в страшной аварии

15:45

ДТП с туристами в Тунисе: 22 погибших и 21 пострадавший

14:22

В Варе и Приморских Альпах объявлен красный уровень опасности

13:47

Михаила Бусылко отправили под домашний арест

13:32

Первый серийный фрегат проекта 22350 отстрелялся "Калибром"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Следком ищет свидетелей ДТП с 19 жертвами

Следком ищет свидетелей ДТП с 19 жертвами

49 минут назад
Киселёв – о суррогатном материнстве

Киселёв – о суррогатном материнстве

20 минут назад
Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

1 час назад
Зеленский вспомнил, как все объединились ради независимой Украины

Зеленский вспомнил, как все объединились ради независимой Украины

33 минуты назад
"Трезвая Россия" не подтвердила победу над алкоголизмом

"Трезвая Россия" не подтвердила победу над алкоголизмом

22 минуты назад
"Ржев": киноэпос о людях, на которых всегда стояла наша страна

"Ржев": киноэпос о людях, на которых всегда стояла наша страна

1 час назад
Посольство России прокомментировало гибель туристов в Тунисе

Посольство России прокомментировало гибель туристов в Тунисе

2 часа назад
ДНР испытывает "Тритона"

ДНР испытывает "Тритона"

58 минут назад
Набор в украинскую армию: просто хватают и увозят

Набор в украинскую армию: просто хватают и увозят

2 часа назад
Опубликованы кадры с места уличной стрельбы в Новом Орлеане

Опубликованы кадры с места уличной стрельбы в Новом Орлеане

3 часа назад
Тайные переговоры и офшоры: махинации принца Эндрю

Тайные переговоры и офшоры: махинации принца Эндрю

39 минут назад
Москва и Минск обсудили интеграционные вопросы

Москва и Минск обсудили интеграционные вопросы

3 часа назад
Названа причина смерти Мариса Янсенса, а также дата и место прощания

Названа причина смерти Мариса Янсенса, а также дата и место прощания

4 часа назад
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

29.11.2019 19:40
Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

28.11.2019 11:26
Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

25.11.2019 08:25
Главы СБУ и ПЦУ поговорили о Донбассе, Крыме и религии

Главы СБУ и ПЦУ поговорили о Донбассе, Крыме и религии

9 минут назад
"Зенит" – "Спартак". Кутепов забил в свои ворота

"Зенит" – "Спартак". Кутепов забил в свои ворота

28 минут назад
"Ак Барс" обыграл московское "Динамо", "Локомотив" уступил "Автомобилисту"

"Ак Барс" обыграл московское "Динамо", "Локомотив" уступил "Автомобилисту"

43 минуты назад
Биатлон. Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Швеции, Миронова – 15-я

Биатлон. Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Швеции, Миронова – 15-я

1 час назад
Нападение в Гааге устроил не террорист

Нападение в Гааге устроил не террорист

1 час назад
Корбин обвинил Джонсона в прислуживании Трампу

Корбин обвинил Джонсона в прислуживании Трампу

1 час назад
"Динамо" обыграло на выезде "Локомотив" благодаря дублю Филиппа

"Динамо" обыграло на выезде "Локомотив" благодаря дублю Филиппа

1 час назад
Гварамия решил покинуть Грузию

Гварамия решил покинуть Грузию

1 час назад
"Зенит" – "Спартак". Стали известны стартовые составы команд

"Зенит" – "Спартак". Стали известны стартовые составы команд

1 час назад
Формула-1. Хэмилтон выиграл заключительную гонку сезона, Квят – 9-й

Формула-1. Хэмилтон выиграл заключительную гонку сезона, Квят – 9-й

2 часа назад
Генсек ООН обратился к человечеству

Генсек ООН обратился к человечеству

3 часа назад
Украинский десантно-штурмовой "Кентавр": печаль, боль, разочарование

Украинский десантно-штурмовой "Кентавр": печаль, боль, разочарование

3 часа назад
Гол Роналду спас "Ювентус" от первого поражения в сезоне

Гол Роналду спас "Ювентус" от первого поражения в сезоне

3 часа назад
Джонсон сообщил о выходе по УДО 74 причастных к терроризму

Джонсон сообщил о выходе по УДО 74 причастных к терроризму

3 часа назад
Одобрена отставка иракского премьера

Одобрена отставка иракского премьера

4 часа назад
Увеличение страховой суммы вкладов поддержано кабмином

Увеличение страховой суммы вкладов поддержано кабмином

4 часа назад
Убийство журналистки вылилось в крупнейший на Мальте политический кризис

Убийство журналистки вылилось в крупнейший на Мальте политический кризис

4 часа назад
Большие перемены: Московские диаметры осваивают и настраивают

Большие перемены: Московские диаметры осваивают и настраивают

5 часов назад
Михаила Бусылко отправили под домашний арест

Михаила Бусылко отправили под домашний арест

5 часов назад
Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство

Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство

6 часов назад
Премьер Армении объяснил, зачем выложил в "Фейсбук" подписи лидеров ОДКБ

Премьер Армении объяснил, зачем выложил в "Фейсбук" подписи лидеров ОДКБ

6 часов назад
Погода менялась каждые 10 минут: пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке

Погода менялась каждые 10 минут: пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке

6 часов назад
У Котюкова состоялся еще один непростой диалог с Путиным

У Котюкова состоялся еще один непростой диалог с Путиным

6 часов назад
Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

6 часов назад
"За нами не заржавеет". Лавров о возобновлении отношений России и Украины

"За нами не заржавеет". Лавров о возобновлении отношений России и Украины

6 часов назад
Приема нет: единственная инфекционка Новочеркасска осталась без врачей

Приема нет: единственная инфекционка Новочеркасска осталась без врачей

8 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 30 ноября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 30 ноября 2019 года

10 часов назад
Xiaomi выпустила смарт-кровать с режимом невесомости

Xiaomi выпустила смарт-кровать с режимом невесомости

10 часов назад
Фотки из склепа: исследована единственная нетронутая императорская гробница Европы

Фотки из склепа: исследована единственная нетронутая императорская гробница Европы

12 часов назад
В России назвали самые "автомобильные" регионы

В России назвали самые "автомобильные" регионы

30.11.2019 17:43

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку