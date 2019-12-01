Тайные переговоры и офшоры: махинации принца Эндрю

В Великобритании герцога Йоркского принца Эндрю обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. А еще — в финансовых преступлениях. Принц подозревается в том, что использовал свое положение, чтобы помочь своим бизнес-партнерам. Что может грозить члену королевской семьи?

Би-Би-Си анонсирует большое интервью с Вирджинией Джуфр, в девичестве Робертс. Одной из тех, кто заявляет, что у нее были сексуальные отношения с герцогом Йоркским принцем Эндрю — третьим ребенком королевы. Причем все началось, когда она была несовершеннолетней.

— Это правда было страшно. Он знает, что случилось, я знаю, что случилось, один из нас говорит правду! — говорит героиня в обнародованных отрывках интервью.

Целиком беседу с ней покажут в понедельник, так что пока пресса обсуждает другой аспект жизни скандально известного принца — финансовый. В современной Британии члены королевской семьи обычно не занимают высоких государственных постов, принц Эндрю не исключение, впрочем, время от времени он ездил за рубеж вместе с торговыми делегациями Соединенного королевства. Такие поездки он превратил в источник очень высоких и постоянных доходов, об этом сообщает "Мэйл он Санди". Издание опубликовало подборку документов, согласно которым принц действовал по одной и то же схеме: официально представлял интересы Лондона, а потом тайно договаривался о выгодных контрактах для своих бизнес-партнеров: Джонатана и Дэвида Роуландов. Деньги, вероятно, делили поровну и прятали в офшорах.

Известно, что помощники принца докладывали бизнесменам о ходе торговых переговоров между Китаем и Великобританией. Более того, когда Роуланды купили исландский банк, а тот разорился, принц попросил британское казначейство проконсультировать своих партнеров, чтобы те избежали убытков. По факту Роуланды и принц получили доступ ко всему государственному аппарату Британии и располагали им для собственного обогащения.

Вероятно, в Букингемском дворце заранее узнали об утечке: о том, что принц Эндрю больше не будет исполнять никаких государственных обязанностей, официально объявили еще в прошлую среду, 20 ноября. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намекнул на то, что проблемы возникнут и у тех членов королевской семьи, которые захотят пойти тем же путем, что и герцог Йоркский.

"Монархия — это королева. Современная монархия — это королева, и, на мой взгляд, она безупречна, но есть разница между монархией и королевской семьей, полагаю, все это понимают", — заявил глава кабинета министров.

Впрочем, пока для принца Эндрю никаких правовых последствий не наступило. Как и в тот раз, когда его обвинили в крайне близких отношениях с несовершеннолетней...