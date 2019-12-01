"Ак Барс" обыграл московское "Динамо", "Локомотив" уступил "Автомобилисту"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс" на домашнем льду обыграл московское "Динамо" со счетом 5:2 (4:1, 1:1, 0:0).

У победителей встречи две шайбы забросил Михаил Глухов (10-я, 12-я минуты) и по разу отличились Виктор Тихонов (8), Артем Галимов (16) и Станислав Галиев (39), а у гостей голами отметились Илья Круглов (13) и Максим Афиногенов (22).

В параллельной встрече игрового дня "Автомобилист" переиграл ярославский "Локомотив" с минимальным счетом – 1:0. Победу екатеринбургской команде принес Брукс Мэйсек, забивший на 17-й минуте.