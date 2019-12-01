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1 декабря 201919:59

Главы СБУ и ПЦУ поговорили о Донбассе, Крыме и религии

ssu.gov.ua

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил с главой так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием Думенко вопросы межрелигиозных отношений в стране.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в ходе встречи Епифаний рассказал о становлении и развитии ПЦУ. Зашла речь и о ситуации "в аннексированном Крыму" и Донбассе. Стороны пришли к выводу о том, что все конфликты должны разрешаться мирным путем.

В конце прошлого года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины, получившая томос об автокефалии от Константинопольского патриарха.

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