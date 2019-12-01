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1 декабря 201920:28 Елена Ерофеева

Суррогатное материнство: кто и как наживается на чужой мечте?

Суррогатное материнство: кто и как наживается на чужой мечте?

Каждая пятая семейная пара в мире сталкивается с проблемой бесплодия. И с каждым годом бесплодных становится больше примерно на четверть миллиона. Статистика по России — каждая шестая пара.

Они внешне совсем не похожи. За спинами шепчут: чужая. Но Ева для Нины Дмитрушкиной — своя. Заказчик исчез с деньгами, Нина осталась с ребенком. Ева — пятая в большой многодетной семье.

Она закончила 9 классов. В 17 уже родила. Ни профессии, ни работы. Стать суррогатной матерью заставила нужда. К 35 годам у нее — восемь родов. Четверых родила на заказ для бездетных клиентов.

И только с Евой все было иначе. Московский адвокат Костюков через агента Снежану Токарь заключил договор на рождение ребенка. Но юрист хотел мальчика, а родилась девочка. Он отказался ее забирать. Вместо миллиона рублей Нина получила пятого ребенка.

"Хочешь – убей, хочешь — оставь в детском доме. Что хочешь, то и делай. Все. Меня просто бросили. Честно скажу, муж заставил оставить ребенка. И муж меня заставил ее полюбить", — говорит Нина.

Снежана Токарь когда-то тоже работала суррогатной матерью, а потом открыла свой бизнес. Набирала девушек и предлагала родить для богатых клиентов. В договоре прописывала гонорар в один миллион сто тысяч.

Суррогатным мамам предоставляли съемное жилье: их вывозили в Дмитровский район и селили в коттедже на территории закрытого садового товарищества. Обычно здесь проживали по 6, 8, а то и 10 человек. Ухода никакого не было, только видеонадзор — внутри дома были установлены камеры. За их жизнью следили. Иногда, рассказывают девушки, сюда приезжали мужчины — общежитие для беременных превращалось в бордель.

Николай Ющенко приезжает сюда впервые. Тоже разыскивает Снежану Токарь. Он был клиентом ее агентства. "У нас умер сын, а он единственный был, и мы решили, чтобы дальше как-то жить – а самое страшное – это когда родители хоронят детей, — иметь детей дальше. И мы пошли на это", — вспоминает Николай.

Два года назад они обратились к агенту за помощью подобрать двух суррогатных матерей. Одна должна была родить мальчика, другая — девочку. Ющенко сразу оплатил услуги Токарь: по 2,5 миллиона за каждого ребенка. Но сын так и не родился.

"Она упала или слишком носила тесную одежду, то есть какие-то джинсы такие, что ребенок или задохнулся, или еще что-то. До сих пор Снежана мне ни копейки не вернула", — говорит Николай.

Прошел почти год. Токарь больше не появлялась. Но бизнес ее процветает. Это еще одна суррогатная мама, которая заключила с ней договор. Прямой вопрос: почему Снежана обманывает клиентов?

"Здесь либо вы верите, либо не верите. Не буду оправдываться", — сказала женщина.

Суррогатные мамы обращаются в суд, заявление пишут обманутые родители, но их права вне правового поля. К юристу Константину Свитневу часто обращаются клиенты, кто заказывал ребенка, но родившая его женщина вдруг передумала отдавать.

"Почему так происходит? Потому что родители, заказчики программы суррогатного материнства, по нашему законодательству совершенно бесправны. И прав на этого ребенка не имеют. Судьбой, жизнью их ребенка распоряжается суррогатная мать", — сказал юрист.

В крупном столичном агентстве мы встречаем молодую пару. Не желают показывать лица и называть имена — вопрос деликатный. Они тоже в поисках суррогатной мамы. Сомнения, тревога: что если ребенка не отдадут? Директор успокаивает: за 15 лет работы таких историй не было.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская не боится говорить на эту тему. Она открыто заявляет: их четвертого ребенка будет вынашивать суррогатная мать. "Наука уходит далеко вперед. По мнению ученых, уже через пять лет будет искусственная матка, которая будет вынашивать детей. Мы прекрасно понимаем, что суррогатное материнство — единственный для многих путь к их мечте иметь детей. Этого не надо стесняться, этого не надо бояться", — уверена Рудковская.

Каждая пятая семейная пара в мире сталкивается с проблемой бесплодия. И с каждым годом бесплодных становится больше примерно на четверть миллиона. Статистика по России — каждая шестая пара. Директор Национального медицинского центра имени Кулакова Геннадий Сухих называет это критическим уровнем.

"Бывают ситуации абсолютно тупиковые, например, после различных длительных лечений. Скажем, у женщины нет матки, у нее какие-то очень серьезные пороки развития системы репродукции. И единственный способ рождения ребенка — это привлечение суррогатного материнства", — отметил Сухих.

Это тот же метод ЭКО — экстракорпорального оплодотворения. В Центре Кулакова впервые выполнили подсадку эмбриона в 1986-м. То, что раньше казалось невозможным, стало вполне реальным.

Эмбрионы отправляют в хранилище с жидким азотом. В таком состоянии они сохраняют свои качества. Их можно разморозить даже через 5-10 лет И сделать подсадку женщине. Чтобы не было генетических аномалий, клетки тщательно исследуют.

Вероятность забеременеть с помощью ЭКО не превышает 45%. И по медицинским противопоказаниям женщина не всегда может выносить ребенка сама. Последний шанс стать мамой — найти ту, которая выносит и родит.

"Страна выделяет огромные средства на эти программы. Это не метод пополнения популяции наших граждан. Это исключительно важный гуманитарный и политический проект, чтобы в десятках тысяч семей, проживающих в России, был услышан первый голос ребенка", — уверен Геннадий Сухин.

Когда "продолжить род" становится заветной целью, пара готова идти на все. Николай Ющенко услышал голос своего ребенка. Суррогатная мама родила им дочку Любовь Николаевну. Ей уже восемь месяцев.

"Для нас этот ребенок — это вера, надежда и любовь. Для нас это — все. Конечно, счастливы. Это наша жизнь. Хотя, конечно, мы сына не вернем, но мы вернули то, что, мы вернулись к жизни", — сказал Николай.

"Я рада, я восхищаюсь тем, что я дала столько жизней, которые никогда бы не появились естественным путем у этих родителей. И я считаю, что Боженька мне простит многие мои грехи, потому что я дала жизнь этим детям", — отметила Нина Дмитрушкина.

Нина решила не скрывать от Евы историю ее рождения. И когда девочка спросит, она расскажет правду. И пусть они совсем не похожи, для Нины это счастье — быть мамой.

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