Трагедия в Забайкалье: очевидец рассказал, как спасали живых и вытаскивали мертвых

В спасении пострадавших в аварии в Забайкальском крае участвовали местные жители. Петр Никифоров, услышав о падении моста, приехал на место происшествия сразу же. На помощь к раненым прибывали люди, железнодорожники привезли с собой инструмент.

МЧС, скорая уже были на месте. Из автобуса слышны были крики раненых. Никифоров помог вытащить мужчину, он был еще жив, вытащили женщину — а она уже мертва. Вытащили мать, у которой погибли дети. По словам очевидца, это было ужасное зрелище.

Автобус поставили на колеса и срезали крышу. На опознание начали съезжаться родственники погибших, передает РИА Новости.

СК возбудил уголовное дело.

На место ЧП выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов. По словам главы региона, документы на автобус были в порядке, для перевозок он использовался регулярно. К мосту также претензий нет: металлическое ограждение было исправно, пешеходная часть моста огорожена высоким бордюрным ограждением. Его и снес автобус на значительном расстоянии. Но окончательную оценку причин ДТП даст следствие, передает ТАСС.

Осипов записал видеообращение к жителям региона с просьбой поддержать жертв ДТП с рейсовым автобусом, в том числе — психологически.

ДТП произошло на трассе Могойтуй – Сретенск – Олочи. Автобус с 43 пассажирами сорвался с моста из-за разрыва переднего колеса и упал в реку Куенгу. В результате происшествия погибли 19 человек, еще 21 получил травмы, 14 из них забрали в больницу.