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1 декабря 201920:17

Хоккеисты "Сибири" и "Северстали" на двоих забросили десять шайб

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В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В Череповце местная "Северсталь" и новосибирская "Сибирь" порадовали зрителей обилием заброшенных шайб. Гости обыграли хозяев льда со счетом 6:4.

За победителей отличились Илья Морозов, Егор Миловзоров, Микаэль Руохомаа, Андрей Ермаков, Юкка Пельтола и Евгений Чесалин. В составе "Северстали" дубль оформил Вадим Кудако. Еще по шайбе забросили Егор Морозов и Игорь Гераськин.

В других встречах дня "Барыс" в Нур-Султане разгромил минское "Динамо" со счетом 5:1, а нижнекамский "Нефтехимик" дома оказался сильнее "Сочи" – 4:1.

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