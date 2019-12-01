Россияне не пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе

В результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе россияне не пострадали, сообщило российское посольство в твиттере.

Ранее сообщалось, что в окрестностях города Айн-Драхам автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 42 человека и водитель.

Погибли 22, у остальных – травмы разной степени тяжести.