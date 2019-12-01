Сыну Воеводиной угрожают

Из-за угроз, которые поступают в адрес сына "Мисс Москва-2015", женщина была вынуждена обратиться в полицию. Бывшая супруга экс-короля Малайзии, обладательница титула "Мисс Москва" за 2015 год Оксана Воеводина рассказала полицейским, что сообщения с угрозами посылает неизвестная женщина. Смс приходят на телефон отца Воеводиной — дедушки мальчика. В них неизвестная настаивает на встрече и предупреждает о грозящей опасности.

Воеводина согласилась на встречу, однако на нее отправилась подруга бывшей супруги малайзийского правителя. Ей удалось записать разговор на диктофон, запись также предоставили в правоохранительные органы. На ней неустановленная пока женщина говорит, что сыну Воеводиной грозит опасность из-за ее тяжбы с бывшим мужем (в иске Воеводина требует алименты порядка 25 тысяч фунтов стерлингов, а также дом в Лондоне и квартиру в Москве). Опасность якобы можно предотвратить, только отозвав из суда иск.

25-летняя ростовчанка Воеводина вышла замуж за тогдашнего верховного правителя Малайзии 50-летнего Мухаммада V летом 2018 года. Регистрация брака прошла на родине жениха, свадьба по мусульманскому обряду — в Москве. Воеводина приняла ислам и взяла себе имя Рихана. Вскоре после свадьбы Мухаммад V отрекся от престола. В конце мая в немецкой клинике Воеводина родила сына. Мальчика назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. Еще через месяц бывший король оформил развод и отказался признавать отцовство. В числе версий столь резкой перемены в отношении к супруге и ребенку выдвигалась и такая: честные детективы сообщили, что Воеводина под другой фамилией принимала участие в скандальном ТВ-шоу на российском телевидении и скрыла этот факт от супруга.