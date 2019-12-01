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1 декабря 201922:22 Ольга Мещерякова

Честный знак: маркировка товаров спасет от контрафакта

Честный знак: маркировка товаров спасет от контрафакта

Российское правительство продолжает борьбу с контрафактом. Метод — маркировка товаров. С начала года она постепенно вводится для табачных изделий, обуви и молочной продукции. С 1 декабря перечень товаров серьезно расширен: духи, туалетная вода, шины, предметы одежды и не только. Что и почему теперь будет гораздо труднее подделать?

Оригинальные запчасти Ульяновского автозавода в обход логики и здравого смысла прибыли в Самарскую область с территории сопредельного государства. Четыре терминала контрафакта. Автозапчасти и электроприборы. Чехлы и оправы. Кроссовки и толстовки. Самарские таможенники предотвратили экспансию на российский рынок одного из брендов и пресекли поставку элитных сумок из кожи крокодила.

Насладиться оригинальным ароматом дорогого парфюма по техническим причинам съемочной группе не удалось. Девушка в красном стремительно уходит от вопроса, продавцы толпятся на безопасном расстоянии, на перерез спешат мужчины спортивного телосложения.

Торговый центр на московской окраине. Здесь нет ни графика, ни сертификатов — только искусно замаскированный под бренды контрафакт. Парфюмер Даша слушает шлейф и ноты сердца. Менеджер сетевого парфюмерного магазина тестирует электронную версию гарантии качества.

Честный знак. Цифровая маркировка товара, его паспорт со всеми данными, которые любой покупатель сможет изучить, просто скачав специальное приложение. Примерно, как с шубами: два года назад их начали чипировать, и меховой контрафакт с прилавков исчез.

Уже составлен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке новым кодом Data MATRIX, который невозможно подделать. Шины и покрышки, духи, сигареты, фотоаппараты, обувь, верхняя одежда, постельное белье — это непродовольственные товары, которые должны получить код доступа на российский рынок. В эту систему уже готовы встроиться и наши, и зарубежные поставщики. Технологически — необременительно.

"Бизнесу понадобятся принтер, считыватель и онлайн-касса, которая и так у них есть", — сказала Анна Орлова, сопредседатель Комитета по цифровой трансформации Ассоциации компаний розничной торговли.

Цена вопроса — 50 копеек в пересчете на каждый товар. Бонусом — крах нелегального бизнеса и разрыв серых импортных схем.

"Если обнулить этот нелегальный оборот, то цена для конечного потребителя, для нас с вами, должна снизиться примерно на 3,5-4%", — подчеркнул Реваз Юсупов, заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий.

Сроки, когда вся вышеперечисленная непищевая продукция должна быть промаркирована, — от июля до декабря следующего года, в зависимости от категории. 1 декабря — официальный старт всероссийского проекта: открывается регистрация бизнеса в системе цифрового кодирования.

Перед производителями сейчас стоит суперзадача: все изделия нужно промаркировать. В работе — молочная продукция. Вот такие квадраты прямо на крышке предприятия начали штамповать еще летом. Там, где стоит Data MATRIX, подделывать этикетку бессмысленно — информация считывается.

Пока — эксперимент, отрабатывают технологию. Перспектива — молочные продукты без кодов — под запретом. А значит, нулевой риск отравиться фальсификатом или купить что-нибудь просроченное, ведь таких случаев тысячи.

И главное — промаркируют лекарства. Все препараты, в том числе жизненно важные. Страшная статистика: сотни подделок, трагедии, причина которых — фальсификат. Бесплатное мобильное приложение для проверки подлинности уже работает. С января производство лекарственных препаратов без кода будет запрещено. Те, что закуплены, останутся на полках до истечения срока годности. И это — мировой опыт. Система маркировки лекарств есть в Евросоюзе, США и Китае.

Ангары самарской таможни опустеют наполовину — стратегический актив контрафактного бизнеса уничтожит цифровой прогресс. Но без работы здесь не останутся. Против сумки из аллигатора и толстовки технологии пока бессильны.

Текст: "Вести недели"

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