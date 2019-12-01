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1 декабря 201920:54

"Зенит" в меньшинстве удержал победу над "Спартаком"

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В Санкт-Петербурге завершился центральный матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и столичным "Спартаком". Хозяева поля, несмотря на удаление Магомеда Оздоева во втором тайме, победили принципиального соперника со счетом 1:0 и упрочили лидерство в турнирной таблице РПЛ.

В первом тайме команда Сергея Семака выглядела предпочтительнее. Преимущество хозяев поля вылилось в автогол защитника красно-белых Ильи Кутепова. На перерыв соперники ушли при счете 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

После перерыва спартаковцы стали чаще владеть мячом. Поспособствовала этому замена "провинившегося" Кутепова на Лоренсо Мельгарехо. После же удаления за вторую желтую карточку Магомеда Оздоева преимущество гостей и вовсе оказалось подавляющим.

Однако воспользоваться численным большинством москвичам так и не удалось. "Зенит" смог удержать победный счет и оторвался от московского "Локомотива", занимающего второе место в турнирной таблице, на восемь очков. Теперь в активе команды Сергея Семака стало 42 балла.

Спартаковцы с 22 очками остались на восьмом месте в чемпионате России.

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