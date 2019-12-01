Война памятников в Праге вышла на новый уровень

В Праге после обсуждения идеи о переносе полнофигурной статуи советскому маршалу-освободителю Ивану Коневу власти продвинулись еще дальше — задумались об установке памятника предателю-коллаборационисту генералу Власову. В годы Второй мировой войны он возглавлял так называемую Российскую освободительную армию, чьи отряды сражались на стороне Третьего рейха. После Победы как предатель был по приговору суда повешен.

Увековечить память военного преступника Власова — настоящее кощунство как по отношению в миллионам жертв фашизма, так и по отношению к 100 тысячам бойцов Красной Армии, погибшим при освобождении Чехословакии от гитлеровских войск.

В бою за Франкфурт-на-Одере в 1945-м ветеран Юрий Кадержабек был ранен. Второй раз за всю войну. Говорит, везло. Только вот за везение таких наград не дают. Орден получил за Данциг. А еще орден Отечественной войны — за то, что в одном бою подавил две пулеметные точки фашистов и уничтожил двух "фаустников".

Попробуйте Юрию Иосифовичу изложить новую версию о том, кто освободил его Родину.

"Никогда власовцев не считали освободителями. Это такая чушь! Говорят, Прагу освободили власовцы. Советские войска, когда пришли, Прага уже была освобождена. Есть и такие сволочи", — говорит ветеран.

Павел Новотны, староста района Прага-Ржепорье, так и остался бы в памяти крошечным политическим фриком, готовым напялить себе на лицо пенис. Но экспериментов с анатомией ему показалось мало. А других идей не было, пока старший товарищ, бывший член Европарламента, не подсказал объявить власовцев освободителями.

Председатель Ассоциации независимых медиа Чехии Станислав Новотный — по иронии судьбы однофамилец — сам выбрал место нашей встречи. У памятника Пушкину, что на площади Пушкина, в уютном центре Праги.

"Он — провокатор. Он хочет своей славы. Всю зарубежную политику сейчас делают мэры в Праге. Это удивительно, что творится", — сказал Станислав.

Петр Гайек 10 лет работал пресс-секретарем Вацлава Клауса — предыдущего президента Чехии.

"Это чистая провокация маленьких групп, которые подпитывают США. Наш президент, правительство стоят на других позициях, так что этим силам приходится действовать через управы районов. Понимают, что это будет касаться чувств всего российского народа", — отметил Петр.

Пражское восстание началось 5 мая 1945 года. Уже три дня как пал Берлин. Маршал Конев получает приказ немедленно двигаться в Прагу. Он проходит с боями по 30-40 километров в сутки. А в Праге немцы топят в крови восстание. И вдруг – неожиданность: 1-я дивизия РОА — власовцы — под командованием перебежчика из Красной Армии Буниченко начинает стрелять по своим недавним хозяевам-немцам. Захватывают аэропорт и ведут уличные бои вместе с восставшими.

"Немножко защищали Прагу. Это правда. Потому что хотели, чтобы потом перешли в плен американский. Это был главный план. Там ничего другого не было", — сказал Станислав Новотны.

Говорят, что сам Власов Буниченко не одобрил и отправился к американцам без него. Буниченко же запросил у чехов политического убежища за свою военную помощь. Но и здесь не вышло. Уже на следующий день – 7-го мая — власовцы бросают Прагу и бегут к американцам сдаваться, оставив своих 300 человек убитыми.

С бегством власовцев из Праги положение восставших стало хуже. Подтянулись части СС. Город начали минировать. Приказ сопротивляться русским никто не отменял.

Кадры хроники: красноармейцев засыпают сиренью. Девушки позируют для фото — чем ближе к солдату, тем ценнее. Сам Конев вспоминал: так как в Праге, не встречали нигде. Ликование! И в какую голову могла прийти мысль, что это нужно забыть? Мелкому чиновнику муниципалитета? Объявить, что памятник Коневу нужно убрать.

"Я написал, что после Конева будет памятник власовцам. Это случилось. Я был прав. Меня это пугает, я стремлюсь делать все, что возможно, против этого", — заявил Ярослав Башта, бывший посол Чехии в России.

Пан Башта хорошо помнит, кто был у истоков еще до того, как появилась идея построить подземный гараж на месте памятника маршалу Коневу.

"Женщина, которая каждый год стояла с тем, что Конев — враг. Что для меня непонятно, она представляет русское меньшинство в нашем правительстве", — рассказал Башта.

Эта дама — Евгения Чихалова. Она — потомок тех предателей, кто воевал в казачьих частях СС. В самом деле непонятно, почему она представляет русских в Праге? Почему ее советы имеют вес в муниципалитете? Но почему для нее Конев враг, понятно. Ее герои — те, кто войну проиграли. Те, кто признаны военными преступниками Нюрнбергским трибуналом. Это она возлагает цветы на могилу генерала СС Гельмута фон Паннвица — карателя и садиста.

На Ольшанском кладбище — 436 лаконичных обелисков. Это, пожалуй, самые горькие, самые пронзительные могилы тех, кто не дожил часов до Победы. Очень часто дата смерти — 9 мая. В общем, это объяснимо. Но есть могилы с другими датами смерти, например, 11 мая. Война уже закончилась, а они продолжали погибать. От ран, от последних огрызающихся пуль. Потери одного только 1-го Украинского фронта в Пражской операции — почти шесть с половиной тысяч убитыми.

Недавно неделе обновили мемориал Моравско-Остравской операции. Больше полутысячи погибших бойцов перестали быть безымянными. Приехали сюда с Украины, из Казахстана, из России. Десять лет назад и подумать было невозможно, что такую безусловную, такую общую Победу над снова придется отстаивать.