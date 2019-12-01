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Ситуация на Украине 10 минут назад

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1 декабря 201921:46

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Global Look Press

Двое военных погибли в результате подрыва на неизвестных устройствах в Донбассе в воскресенье, заявили в пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины. Уточняется, что диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в тыл украинских позиций в Донбассе в воскресенье. Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.

Военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР Украина начала весной 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта уже стали около 13 тысяч человек.

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