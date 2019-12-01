Тренер "Зенита" Семак похвалил футболистов "Спартака"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после победного матча 18-го тура чемпионата России по футболу с московским "Спартаком" остался доволен действиями своей команды в первом тайме. Также наставник сине-бело-голубых отдал должное сопернику.

"Могли забить второй гол, но в таком графике не могли действовать с позиции силы. В первом же тайме действовали очень хорошо… Спартаковцы – молодцы. Старались изменить ход игры, но мы справлялись с их атаками даже в меньшинстве", – цитирует Семака "Спорт-экспресс".

Напомним, что "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 1:0 благодаря автоголу Ильи Кутепова. Во втором тайме команда Сергея Семака осталась в меньшинстве после удаления Магомеда Оздоева.