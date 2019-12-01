Артем Дзюба: пока одни хрюкают, другие побеждают

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался по поводу оскорблений в свой адрес со стороны спартаковской торсиды во время матча 18-го тура чемпионата России по футболу против московского "Спартака". Кроме того, он посоветовал всем своим недоброжелателям "смотреть на табло".

Во время встречи с "Зенитом" спартаковские фанаты вывесили обидный баннер, посвященный Дзюбе, а также флаг Сан-Марино, напоминая форварду игру сборной России с этой командой, на протяжении которой болельщики оскорбляли футболиста.

"Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают", – цитирует ТАСС Дзюбу, которого попросили высказаться об оскорбительных кричалках в его адрес со стороны спартаковских фанатов.

Также он добавил, что советует своим недоброжелателям "смотреть на табло". От дальнейших комментариев футболист отказался.

Напомним, что "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 1:0. Спартаковские болельщики весь матч оскорбляли Дзюбу.